Путин продлил запрет на транзит товаров с Украины в Кыргызстан и Казахстан

- Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 июня 2018 года запрета на перевозки определенных товаров с Украины в Казахстан и Кыргызстан через территорию РФ. Соответствующий документ опубликован в четверг на портале правовой информации.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. №1 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Кыргызской Республики через территорию Российской Федерации» изменение, заменив в пункте 4 слова до 31 декабря 2017 г. словами до 30 июня 2018 г.», - говорится в документе.

Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в «санкционный» перечень.

В связи с приостановкой действия договора о ЗСТ в отношении Украины президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан через территорию России. Указ президента от 1 января 2016 года устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Казахстана через РФ осуществляются только с территории Белоруссии при условии применения к грузовым отсекам средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС. 1 июля 2016 года Путин внес изменения в указ, распространив содержащиеся в нем требования на Кыргызстан и продлив его действие до 31 декабря 2017 года.