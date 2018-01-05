В Туркменистане скончался генерал МНБ Рахман Аллаков
- Туркменистан, общество
- 11:35, 05 января 2018
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CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде скончался бывший резидент Комитета национальной безопасности Туркменистана в Москве, впоследствии ставший генералом и первым заместителем Министра национальной безопасности Туркменистана Рахман Аллаков, сообщает издание «Хроника Туркменистана».
В 90-х и начале 2000-х годов Аллаков считался главным координатором борьбы против туркменской оппозиции как внутри Туркменистана, так и за его пределами.
По нашим данным, после смерти президента Сапармурата Ниязова Рахман Аллаков был советником по безопасности нынешнего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Источники «Хроники Туркменистана» сообщают, что на момент смерти генералу было около 60 лет.
Официальных сообщений о смерти Рахмана Аллакова нет.
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