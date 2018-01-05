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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев заявил, что «воссоздание» и «реинкарнации» СССР в виде ЕАЭС не будет
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не имеет ничего общего с «воссозданием» и «реинкарнацией» СССР. Об этом говорится в его новой книге «Эра независимости», которая была опубликована на персональной странице Акорды.

«Что же касается тех, кто подвержен иррациональным страхам, то я ответил им еще в октябре 2011 года: «Никакой «реставрации» или «реинкарнации» СССР нет и не будет. Это лишь фантомы прошлого, домыслы и спекуляции», - написал он.

«Конечно, на начальном этапе ЕАЭС, особенно в условиях глобальной неустойчивости, не все шло гладко. И потому в марте 2015 года я прямо заявил о том, что тарифная политика в ЕАЭС запутана, а нетарифные барьеры идут вразрез с мировой практикой», - отметил Назарбаев.

«Я всегда видел Евразийский экономический союз открытым сообществом, органично вписанным в мировую экономику, надежным мостом между Европой и Азией», - подчеркнул он.

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Комментарии (9)
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tokotai
17:02, 05 января 2018
Цитата: frunze17 16:39, 05.01.2018
"У того, кто не жалеет о распаде СССР, нет сердца, а у того, кто хочет его восстановления, нет головы".
-сказал ЗЛОДЕЙ
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frunze17
16:39, 05 января 2018
"У того, кто не жалеет о распаде СССР, нет сердца, а у того, кто хочет его восстановления, нет головы".
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blackgrizly
14:36, 05 января 2018
Да этож просто праздник какой-то! Значит все-таки тюрьма народов отменяется?!
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Ulan_6arap
13:38, 05 января 2018
даже глупый это знает и поймет,что ссср не быть ШАЛ - кет!
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tillouz
13:31, 05 января 2018
Красавчик Нурсултан Назарбаев уважаю
комментарий удален администрацией сайта
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ocman
13:13, 05 января 2018
Любой союз это какие-то ограничения для этих стран.Для такой маленькой страны будет больше ограничений, чем преференций.
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0901
13:00, 05 января 2018
Если каждый думал бы так, то великих стран не было бы.
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tokotai
12:17, 05 января 2018
не разделяет Нурсултан Абишевич трагедию Путина о развале СССР. Сопротивление Украины свел на нет его мечты о восстановлении российской империи в пределах бывшего союза.
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Karaoke
12:07, 05 января 2018
Ну и не надо нам совка.
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