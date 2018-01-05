Назарбаев заявил, что «воссоздание» и «реинкарнации» СССР в виде ЕАЭС не будет

- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не имеет ничего общего с «воссозданием» и «реинкарнацией» СССР. Об этом говорится в его новой книге «Эра независимости», которая была опубликована на персональной странице Акорды.

«Что же касается тех, кто подвержен иррациональным страхам, то я ответил им еще в октябре 2011 года: «Никакой «реставрации» или «реинкарнации» СССР нет и не будет. Это лишь фантомы прошлого, домыслы и спекуляции», - написал он.

«Конечно, на начальном этапе ЕАЭС, особенно в условиях глобальной неустойчивости, не все шло гладко. И потому в марте 2015 года я прямо заявил о том, что тарифная политика в ЕАЭС запутана, а нетарифные барьеры идут вразрез с мировой практикой», - отметил Назарбаев.

«Я всегда видел Евразийский экономический союз открытым сообществом, органично вписанным в мировую экономику, надежным мостом между Европой и Азией», - подчеркнул он.