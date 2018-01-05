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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане 1 января родился 1961 младенец
CA-NEWS (UZ) - В первые сутки нового года в Узбекистане родился 1961 младенец. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В Узбекистане в 2016 году родились 762,2 тыс младенцев, в том числе 43,9 тыс в Ташкенте, а за первые девять месяцев 2017 года - 523,6 тыс.

По официальным данным, население Узбекистана на 1 октября 2017 составило более 32,5 млн человек, при этом естественный прирост составил почти 1,5 процентов.

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