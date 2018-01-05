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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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До 2020 года в Улан-Баторе будет построено более 16 тыс. квартир
CA-NEWS (MNG) - Заместитель мэра Улан-Батора по вопросам развития инфраструктуры юрточных микрорайонов П.Баярхуу принял 4 января главу столичной жилищной корпорации Б.Сухбаатара и экспертов, и обсудил о планируемых проектах и программах монгольской столицы на 2018 год, также вопрос о начале строительства арендного жилья, сообщает Монцамэ.

«Для нас 2017 год был годом определения политики и подготовительных работ для реализации проектов и программ по строительству жилых домов. В прошлом году мы разработали подпрограмму развития инфраструктуры столицы совместно с Управлением развития инфраструктуры юрточных микрорайонов. В этом году мы планируем начать проект строительства арендного жилья. Поэтому мы должны в первую очередь выполнить работу, зависящую от нас. Правительство тесно сотрудничает с мэрией Улаанбаатара», - отметил он.

«Согласно постановлением правительства и указом министра строительства и городского развития в столице до 2020 года будет построено и передано в аренду более 16 тыс. квартир. Началом претворения в жизнь этих решений является программа строительства жилых домов для 1002 семей. Если программа будет успешной, появится возможность привлечь средства финансирования строительства дополнительных 10 тыс. квартир от Китайского банка развития», - заключил Баярхуу.

Напомним, в Монголии, зима длится приблизительно 6 месяцев. Более 800 тыс. жителей зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.

Правительство Монголии принимает меры для снижения уровня смога в столице. Ранее, правительство сделало бесплатным ночной тариф на электроэнергию в Улан-Баторе. В первую очередь тариф на электроэнергию станет бесплатным для более 146 тысяч жителей, проживающих в жилых районах столицы.

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