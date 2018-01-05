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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бывшего чемпиона сумо из Монголии обязали выплатить $4,5 тыс. в Японии за избиение другого борца
CA-NEWS (MNG) - Дисциплинарный суд японской префектуры Тоттори оштрафовал бывшего ёкодзуны (высший ранг в иерархии сумо) Харумафудзи Кохэя (настоящее имя Даваанямын Бямбадорж) на 500 тысяч иен (почти $4,5 тыс.) за избиение другого борца Йосимори Таканоивы, сообщает Монцамэ.

Отмечается, что инцидент произошел на одном из мероприятий, где Харумафудзи разбил бутылку пива о голову Таканоивы. Поводом для этого послужило поведение молодого борца, в итоге который был госпитализирован и пропустил очередной турнир.

В результате этой ситуации прославленному борцу из Монголии пришлось отказаться от титула ёкодзуны и досрочно завершить профессиональную карьеру.

В 2010 году чемпион Асасёрю Давгадорж из Монголии также объявил о своем уходе из сумо после сообщений о том, что он в состоянии алкогольного опьянения покалечил мужчину.

Несмотря на то, что сумо является традиционным для Японии единоборством, ведущие позиции в этом виде спорта занимают уроженцы Монголии. До ухода Харумафудзи из сумо титул ёкодзуна имели лишь четыре борца, причем среди них был лишь один японец. Самым титулованным борцом является Хакухо, одержавший победу на 40 турнирах, за ним шел Харумафудзи с девятью победами.

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