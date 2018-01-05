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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев вошел список лидеров, меняющих современный мир

CA-NEWS (UZ) - Политические обозреватели одного из ведущих в Турции экономических изданий Derin Ekonomi включили президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в первую десятку лидеров в мире, способных оказать существенное влияние на изменение ситуации в своих странах и регионах.

Рейтинг журнала Derin Ekonomi перепечатан другим видным в Турции изданием – газетой Yeni Şafak, сообщает ИА "Жахон".

В список вошли имена тех персон, которые кардинальными решениями меняют статус-кво в своих странах, регионах и оказывают тем самым активное влияние на ситуацию на международной арене, становятся «ньюсмейкерами» мировых СМИ.

Как отмечают специалисты, Ш.Мирзиёев с первых дней избрания Президентом Республики Узбекистан проводит глубокие реформы, нацеленные на всеобщую либерализацию страны, упорядочивание деятельности «вездесущих» правоохранительных органов, обеспечение свободы вероисповедания.

Подчеркивается, что при новом руководителе в Узбекистане приняты кардинальные решения, направленные на действенное продвижение страны по пути к свободному рынку, либерализацию внешней торговли и валютной политики, что повысило привлекательность республики для иностранных инвесторов.

Одним из самых существенных шагов Шавката Мирзиёева на посту Президента Узбекистана называется курс на коренное улучшение отношений с другими государствами, в первую очередь с сопредельными.

Как отмечается в турецких изданиях, имена включенных в данный рейтинг десяти лидеров списка, возможно, не были известны для мирового сообщества до недавних пор, однако в 2018 году они «дадут о себе знать каждому».

Кроме Мирзиёева в список вошли шейх Абдулла бен Зайд аль-Нахайян, министр Иностранных Дел ОАЭ, руководитель Федерального бюро расследований США Роберт Мюллер, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и другие.

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