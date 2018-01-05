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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с 25-летием дипотношений

CA-NEWS (TM) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев адресовал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

«С чувством глубокого удовлетворения хочу отметить, что за прошедший короткий исторический период нам удалось вывести многовековые и традиционно тесные узбекско-туркменские отношения на уровень стратегического партнерства, основанного на крепких узах дружбы, незыблемых принципах добрососедства, доверия и равноправия, взаимной поддержки и учета общих интересов», - говорится в послании.

Совместными усилиями новую динамику получило наше взаимодействие в сфере торговли, производственной кооперации, транспорта и транзита, энергетики, активизировался культурно-гуманитарный обмен.

«Подчеркну, что мы решительно настроены на дальнейшее расширение и углубление многопланового партнерства между Узбекистаном и Туркменистаном, что в полной мере отвечает коренным интересам наших народов и является ключевым фактором обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития всего региона Центральной Азии».

С нетерпением ожидаю Ваш предстоящий визит в Республику Узбекистан, который, несомненно, станет историческим событием, послужит наиболее полному раскрытию огромного потенциала всесторонних узбекско-туркменских отношений, заключается в сообщении.

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