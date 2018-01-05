В Узбекистане сотрудников СЭС снова обязали подсчитывать запасы навоза

- Врачей и медсестер Центра санитарно-эпидемиологического надзора Шурчинского района Сурхандарьинской области Узбекистана обязали подсчитывать, сколько запасов коровьего навоза имеются в фермерских хозяйствах и домах местных жителей.

Медики жалуются на то, что их заставляют выполнять работу, не предусмотренную трудовым договором, передает centralasian.org.

– Недавно я и двое моих коллег поехали в один из отдаленных кишлаков и подсчитали, что там имеется 20 тонн навоза. Оставив свои прямые обязанности, мы занимаемся подсчетом коровьего навоза. Все это делается для показухи. К примеру, мы приезжаем в какой-нибудь кишлак, находим фермера и спрашиваем его, сколько в его хозяйстве имеется навоза. Он говорит, что у него имеется сколько-то тонн навоза. Но у нас нет возможности посчитать точное количество этого навоза, поэтому мы записываем цифры, доверившись его словам. Мы не можем понять, кто придумал эту дурость, – говорит шурчинский врач.

По его словам, в отдаленные кишлаки сурхандарьинские медики ездят за свой счет.

–Автобусы туда не ездят. Поэтому нам приходится ездить и возвращаться обратно на такси. В нашем Центре работает около 70 сотрудников. Руководство создало почти 10 групп, в каждой из них есть по 2-3 сотрудника. Оставив свою основную работу, мы занимаемся подсчетом навоза. Такое было и в прошлом году, – сказал один из медиков.

В феврале прошлого года Мусурмон Эшкобилов, работавший на тот момент заместителем главврача ЦГСЭН, подтвердил эту информацию.

– Сбор и подсчет навоза – это вопрос республиканского, правительственного значения. Тем самым мы помогаем фермерам создать запасы навоза. Наши сотрудники ходят по домам жителей, чтобы проверить санитарное состояние и чистоту в каждом доме. Они проводят разъяснительные работы для того, чтобы жители вынесли на улицу накопившийся в доме мусор и навоз, – говорил чиновник.