В Японии на рыбном аукционе продали гигантского тунца за $323 тыс.

CA-NEWS (CA) - В Японии на первом рыбном аукционе в 2018 году продали тунца весом в 405 кг за $323 тыс. (около 36 млн иен). Об этом сообщает телеканал NHK World.

Сообщается, что рыба была выловлена в водах Тихого океана недалеко от порта Ома в префектуре Аомори.

Абсолютный ценовой рекорд был установлен в 2013 году, когда за 222-килограммового тунца отдали 155,4 млн иен ($1,75 млн по курсу на момент сделки). Его приобрела сеть суши-ресторанов Sushi-Zanmai.