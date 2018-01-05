В Японии на рыбном аукционе продали гигантского тунца за $323 тыс.
- Азия и мир, общество
- 13:38, 05 января 2018
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CA-NEWS (CA) - В Японии на первом рыбном аукционе в 2018 году продали тунца весом в 405 кг за $323 тыс. (около 36 млн иен). Об этом сообщает телеканал NHK World.
Сообщается, что рыба была выловлена в водах Тихого океана недалеко от порта Ома в префектуре Аомори.
Абсолютный ценовой рекорд был установлен в 2013 году, когда за 222-килограммового тунца отдали 155,4 млн иен ($1,75 млн по курсу на момент сделки). Его приобрела сеть суши-ресторанов Sushi-Zanmai.
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