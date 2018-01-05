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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Японии на рыбном аукционе продали гигантского тунца за $323 тыс.

CA-NEWS (CA) - В Японии на первом рыбном аукционе в 2018 году продали тунца весом в 405 кг за $323 тыс. (около 36 млн иен). Об этом сообщает телеканал NHK World.

Сообщается, что рыба была выловлена в водах Тихого океана недалеко от порта Ома в префектуре Аомори.

Абсолютный ценовой рекорд был установлен в 2013 году, когда за 222-килограммового тунца отдали 155,4 млн иен ($1,75 млн по курсу на момент сделки). Его приобрела сеть суши-ресторанов Sushi-Zanmai.

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Комментарии (1)
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tusha
16:47, 05 января 2018
крутые японцы, они любят есть омега-3, а у нас не взяли бы за такие деньги, у нас мясо котируется больше, чем рыба.
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