Первым ребенком, родившимся в Австрии в 2018 году, стала монгольская девочка

- В Нижней Австрии первой родилась в 2018 году девочка Софи. Она появилась на свете 01.31 часов 1 января нового 2018 года.

Как сообщает издание ARD, ее родители родом из Монголии. Она стала первым ребенком у Сарантуяа Мажигсүрэн и Төгссайхан Сүхтулга.

По сообщению, вес Софи составляет 3180 грамм и рост 51 см. Мать и девочка чувствуют себя хорошо.

Напомним, в Австралии также первый родившийся ребенок в 2018 году был монголом.