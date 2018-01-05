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  5 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Первым ребенком, родившимся в Австрии в 2018 году, стала монгольская девочка
CA-NEWS (MNG) - В Нижней Австрии первой родилась в 2018 году девочка Софи. Она появилась на свете 01.31 часов 1 января нового 2018 года.

Как сообщает издание ARD, ее родители родом из Монголии. Она стала первым ребенком у Сарантуяа Мажигсүрэн и Төгссайхан Сүхтулга.

По сообщению, вес Софи составляет 3180 грамм и рост 51 см. Мать и девочка чувствуют себя хорошо.

Напомним, в Австралии также первый родившийся ребенок в 2018 году был монголом.

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