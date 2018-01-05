Жертвами взрыва в Афганистане стали 20 человек

- По меньшей мере 20 человек погибли в результате подрыва бомбы террористом-смертником в столице Афганистана Кабуле, еще 30 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал Tolo со ссылкой на МВД Афганистана.

Взрыв произошел 4 января в городском районе Банаи, неподалеку от посольства США. Среди погибших есть сотрудники полиции.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников, в том месте проводилась операцию против незаконной продажи алкоголя и наркотиков. Смертник подорвал себя после того, как заметил приближающихся полицейских.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», сообщает Reuters со ссылкой на связанное с террористами издание Amaq News Agency.