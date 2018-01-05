США: В Таджикистане нарушают религиозные права верующих

- Соединенные Штаты внесли Таджикистан, Туркмению и Узбекистан в число 10 стран, "вызывающих особую обеспокоенность" в связи с нарушениями свободы совести и подавлением религиозных свобод.

В апреле прошлого года Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF) назвала Таджикистан «страной, вызывающей особое беспокойство» в вопросе обеспечения свободы вероисповедания.

Авторы доклада писали, что в Таджикистане продолжается преследование граждан по религиозным мотивам - закон о религии ограничивает права мусульман на молитву в мечети, дома, на кладбище и в святых местах. В прошлом году таджикские чиновники под предлогом борьбы с экстремистскими взглядами установили в мечетях больше камер наблюдения и металлоискателей.

Лица моложе 35 лет не имеют право совершить хадж, Комитет по делам религии при правительстве Таджикистана контролирует не только назначение имам-хатибов, но и проповеди в мечетях, отмечается в докладе. Мусульмане-исмаилиты могут провести общественные религиозные встречи только в Центре исмаилитов в Душанбе.

"Закон запрещает ношение мусульманских платков в учебных заведениях, учителя, моложе 50 лет не имеют право носить бороду. В прошлом году сотрудники милиции по всей стране задержали сотни бородатых мужчин, взяли отпечатки пальцев и насильно сбрили их бороды", - отметили авторы доклада USCIRF.