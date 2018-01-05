Президент утвердил соглашение о деятельности Европейского инвестиционного банка в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Постановлением Президента от 4 января утверждено Рамочное соглашение о деятельности Европейского инвестиционного банка на территории Узбекистана, подписанное 13 октября 2017 года в Вашингтоне.

Постановлением Президента от 4 января утверждено Рамочное соглашение о деятельности Европейского инвестиционного банка на территории Узбекистана, подписанное 13 октября 2017 года в г. Вашингтоне (США).

Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям определен ответственным органом за взаимодействие с Европейским инвестиционным банком.

Министерству юстиции поручено выдать в установленном порядке приемлемое для Европейского инвестиционного банка юридическое заключение относительно законной силы Рамочного соглашения между Узбекистаном и Европейским инвестиционным банком.