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  6 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане врачи президентской больницы спасли дельфина

CA-NEWS (KZ) - Врачи Больницы Медицинского центра Управления делами Президента Казахстана спасли дельфина, сообщает пресс-служба БМЦ УДП РК.

Двухлетний дельфиненок прокусил и проглотил часть надувного мяча. Несколько дней он отказывался от еды и игр, не давался в руки тренерам. Работники дельфинария забили тревогу и обратились к медикам. Сообщение было опубликовано в корпоративном чате врачей-эндоскопистов.

Доктора Больницы Медцентра УДП РК тоже увидели это сообщение и откликнулись на зов о помощи. Перед началом операции они провели консилиум, нашли в медицинской литературе подобные случаи, изучили особенности строения пищеварительной системы дельфина.

«У них не один желудок, а целых три отсека. Мы были к этому готовы. Еще есть у дельфинов особенность с дыхательной системой – там в виде трубки отходит в сторону, поэтому нужно было действовать очень точно, чтобы не вызвать асфиксию. Мы сразу зашли эндоскопом, увидели инородные тела – фрагменты мяча красного цвета. Специальным инструментом захватили. Но когда вынимать начали, подтянули ближе – и тут у них такой жом пищеводный, очень плотный мышечный сфинктер не пускает. Тогда наш доктор Женисбек Тынкозиев намазал руку маслом и рукой по эндоскопу зашел, схватил это инородное тело и вытащил таким способом оба фрагмента», – рассказал заведующий отделением эндоскопии БМЦ Арсен Тусупбаев.

«Сделали ревизию, убедились, что ничего больше не осталось, потом ввели лекарство для восстановления и выпустили в воду. Надо сказать, что животное сразу стало активным, он начал прыгать, фигуры выполнять. Сегодня созванивались с администратором - нам сообщили, что дельфин прекрасно себя чувствует», - отметил он.

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