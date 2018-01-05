В Узбекистане издан первый роман об Исламе Каримове «Отвага»

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане вышел новый роман писателя Исокджона Нишонова о жизни первого президента Узбекистана Ислама Каримова «Жасорат» («Отвага»).

В романе рассказывается о жизни Ислама Каримова. Писатель также описывает моменты жестких и откровенных споров первого президента Узбекистана Ислама Каримова с лидерами партии “Адолат” и "Ислом лашкари” Тохиром Юлдошевым и Джумабоем Намангани в 1991 году, сообщает узбекское издание Namnews.uz.

Напомним, в конце 1991 года, сразу после приобретения государственной независимости Узбекистана, в Намангане исламисты Узбекистана под предводительством Т. Юлдошева и Джумы Намангани в своих массовых выступлениях требовали создания в своей стране государства, управляемого по канонам шариата. И тогда Ислам Каримов лично поехал в Наманган и, по словам автора романа, «мужественно, в одиночку противостоял исламистам Узбекистана».

«...Единственный способ сохранить мир - это быть с людьми. Если я не буду в настоящее время с народом Намангана, и если я не разделю тех забот, которые у них есть, тогда армии могут нанести больше вреда, чем могут, а тысячи невинных людей могут проливать кровь…», - приводит писатель цитату, принадлежащую Исламу Каримову.

Ислам Каримов руководил Узбекистаном протяжении более 26 лет, скончался на 79 году жизни 2 сентября 2017 года.