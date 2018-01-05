Президент находится с визитом в Ташкентской области

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 5 января, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Ташкентскую область, сообщает УзА.

В ходе поездки глава государства ознакомится с ходом реализации крупных инвестиционных проектов, проведет диалог с народом, а также проведет совещание актива области.

Напомним, последний визит Шавката Мирзиёева в Ташкентскую область состоялся в июле прошлого года.