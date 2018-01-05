Глава МИД Узбекистана принял послов стран Центральной Азии

- Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов сегодня, 5 января, принялпослов Кыргызской Республики – Данияра Сыдыкова, Республики Таджикистан – Содика Имоми, Туркменистана – Шири Шириева, Временного поверенного в делах Республики Казахстан – Мурсал-Наби Туякбаева.

Как сообщает департамент информации МИД Узбекистана, глава узбекского МИД ознакомил глав диппредставительств центральноазиатских государств с предложениями по реализации инициатив о развитии многопланового сотрудничества стран региона, выдвинутых Шавкатом Мирзиёевым с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке и международной конференции в ноябре в Самарканде.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам региональной повестки дня.