Шавкат Мирзиёев посетил центр Highway Logistics
- Узбекистан, общество
- 17:10, 05 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Глава государства ознакомился с деятельностью таможенного отдела логистического центра Highway Logistics в Зангиотинском районе Ташкентской области, сообщает пресс-служба президента.
Шавкат Мирзиёев дал указания по применению современных технологий в заготовке и хранении сельхозпродукции.
«Подобные таможенные центры необходимо организовать в каждой области», — сказал лидер страны.
Также состоялась презентация программ по повышению экспортного потенциала Ташкентской области, выращиванию, хранению и переработке плодоовощной продукции, развитию кожевенно-обувной промышленности, организации тепличных хозяйств в 2018-2019 годах.
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