Шавкат Мирзиёев посетил центр Highway Logistics

- Глава государства ознакомился с деятельностью таможенного отдела логистического центра Highway Logistics в Зангиотинском районе Ташкентской области, сообщает пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев дал указания по применению современных технологий в заготовке и хранении сельхозпродукции.

«Подобные таможенные центры необходимо организовать в каждой области», — сказал лидер страны.

Также состоялась презентация программ по повышению экспортного потенциала Ташкентской области, выращиванию, хранению и переработке плодоовощной продукции, развитию кожевенно-обувной промышленности, организации тепличных хозяйств в 2018-2019 годах.