ЗАГСы в Узбекистане обязали уведомлять органы самоуправления о разводах

- Законодательством Узбекистана скорректирован предусмотренный Семейным кодексом механизм развода.

Теперь суд и органы ЗАГС должны письменно уведомить примирительную комиссию, чтобы та приняла соответствующие меры. Уведомление направляется в сход граждан по месту совместного жительства супругов, а если они живут раздельно – по месту жительства каждого из них, сообщает "Норма".

Суд, отлагая разбирательство, вправе назначить супругам срок в пределах 6-ти месяцев для примирения.

Регистрация расторжения брака в органах ЗАГС производится по истечении 3-х месяцев со дня подачи заявления, т.е. это предельный срок для примирения супругов в данном порядке.

Закон вступил в силу 5.01.2018 г.