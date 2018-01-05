ЗАГСы в Узбекистане обязали уведомлять органы самоуправления о разводах
- Узбекистан, общество
- 17:32, 05 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Законодательством Узбекистана скорректирован предусмотренный Семейным кодексом механизм развода.
Теперь суд и органы ЗАГС должны письменно уведомить примирительную комиссию, чтобы та приняла соответствующие меры. Уведомление направляется в сход граждан по месту совместного жительства супругов, а если они живут раздельно – по месту жительства каждого из них, сообщает "Норма".Суд, отлагая разбирательство, вправе назначить супругам срок в пределах 6-ти месяцев для примирения.
Регистрация расторжения брака в органах ЗАГС производится по истечении 3-х месяцев со дня подачи заявления, т.е. это предельный срок для примирения супругов в данном порядке.
Закон вступил в силу 5.01.2018 г.
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