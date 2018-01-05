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  6 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Аномальные снегопад и морозы накрыли северо-восток США (фото, видео)
Предыстория: В США из-за холодов частично замерз Ниагарский водопад (видео)

CA-NEWS (CA) - Северо-восток США и Канада оценивают ущерб от снежной бури, которая привела к транспортному коллапсу в Нью-Йорке и Бостоне, сообщает Reuters.

По данным на вечер четверга, из-за последствий снежного шторма погибли 14 человек.

В аэропортах отменили тысячи авиарейсов. Водителей призывают по возможности воздержаться от поездок.

Снегопады, наблюдаемые в восточных регионах страны и на атлантическом побережье, в ближайшие дни могут усилиться, предупреждают синоптики. Холода установились в Бостоне (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Нью-Йорке.

В Нью-Йорке 4 января были закрыты школы. Днем в четверг температура опустилась до минус 5 градусов, однако в городе наблюдаются сильные и холодные ветра.

Пресс-секретарь мэра города Эрик Филлипс сообщил, что 5 января учебные заведения заработают: «Завтра в школу. Извините, дети».

Некоторым южным штатам также пришлось столкнуться с непривычными для них холодами. В городе Таллахасси (штат Флорида) впервые за последние 29 лет выпал снег. В соседнем штате Джорджия, согласно данным Национальной метеорологической службы, толщина снежного покрова в ближайшие дни составит от 5 до 10 см, в Северной Каролине - до 8-14 см.

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Комментарии (4)
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Нет аватара
Trump
17:56, 05 января 2018
Цитата: maxximus 17:29, 05.01.2018
forexman
Ха ха ха.... ржу , не могу
А искандеры уже не смеются
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maxximus
17:29, 05 января 2018
forexman
Ха ха ха.... ржу , не могу
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Florist
17:26, 05 января 2018
Россия виновата
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forexman
16:53, 05 января 2018
ответные санкции России?
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