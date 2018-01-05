Аномальные снегопад и морозы накрыли северо-восток США (фото, видео)

- Азия и мир, общество
- 16:35, 05 января 2018
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CA-NEWS (CA) - Северо-восток США и Канада оценивают ущерб от снежной бури, которая привела к транспортному коллапсу в Нью-Йорке и Бостоне, сообщает Reuters.
По данным на вечер четверга, из-за последствий снежного шторма погибли 14 человек.
В аэропортах отменили тысячи авиарейсов. Водителей призывают по возможности воздержаться от поездок.
Снегопады, наблюдаемые в восточных регионах страны и на атлантическом побережье, в ближайшие дни могут усилиться, предупреждают синоптики. Холода установились в Бостоне (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Нью-Йорке.
В Нью-Йорке 4 января были закрыты школы. Днем в четверг температура опустилась до минус 5 градусов, однако в городе наблюдаются сильные и холодные ветра.
Пресс-секретарь мэра города Эрик Филлипс сообщил, что 5 января учебные заведения заработают: «Завтра в школу. Извините, дети».
Некоторым южным штатам также пришлось столкнуться с непривычными для них холодами. В городе Таллахасси (штат Флорида) впервые за последние 29 лет выпал снег. В соседнем штате Джорджия, согласно данным Национальной метеорологической службы, толщина снежного покрова в ближайшие дни составит от 5 до 10 см, в Северной Каролине - до 8-14 см.
#currentconditions #Quincy— Quincy Police (@quincymapolice) January 4, 2018
Newport Ave Ext at West Squantum St. pic.twitter.com/DKtwJzYsli
Blizzard conditions tonight at the NWS Caribou office. #mewx #blizzard pic.twitter.com/QHN9tstwuf— NWS Caribou (@NWSCaribou) January 5, 2018