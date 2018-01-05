РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Китай ужесточил правила снятия наличных из банкоматов за рубежом

CA-NEWS (CA) - Государственное управление валютного контроля КНР ужесточило правила снятия за рубежом наличных денежных средств с личных банковских карт, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Эти шаги предпринимаются для ограничения отмывания денег, финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов.

Общая сумма снимаемых средств со всех принадлежащих одному лицу китайских банковских карт должна составлять не более 100 тыс. юаней ($15,37 тыс.) в год. В случае, если владелец карт превысит данный лимит в течение года, то снятие наличности за рубежом будет для него приостановлено на текущий и последующий год.

Данные правила вступили в силу 1 января 2018 года.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×