Стена из снега и льда высотой около 20 метров появилась но озере Ханка в Китае (видео)
- Азия и мир, общество
- 19:35, 05 января 2018
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CA-NEWS (CA) - Стена из снега и льда высотой около 20 метров возникла на озере Ханка в китайской провинции Хэйлунцзян возле границы с Россией. Видео опубликовал китайский телеканал CCTV на своей странице на YouTube.
Как сообщается, она появилась из-за сильного ветра, который согнал куски льда разных размеров к восточному берегу озера. Протяженность природного сооружения составляет несколько десятков километров.
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