РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Стена из снега и льда высотой около 20 метров появилась но озере Ханка в Китае (видео)
Предыстория: В США из-за холодов частично замерз Ниагарский водопад (видео)

CA-NEWS (CA) - Стена из снега и льда высотой около 20 метров возникла на озере Ханка в китайской провинции Хэйлунцзян возле границы с Россией. Видео опубликовал китайский телеканал CCTV на своей странице на YouTube.

Как сообщается, она появилась из-за сильного ветра, который согнал куски льда разных размеров к восточному берегу озера. Протяженность природного сооружения составляет несколько десятков километров.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×