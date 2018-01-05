Стена из снега и льда высотой около 20 метров появилась но озере Ханка в Китае (видео)

CA-NEWS (CA) - Стена из снега и льда высотой около 20 метров возникла на озере Ханка в китайской провинции Хэйлунцзян возле границы с Россией. Видео опубликовал китайский телеканал CCTV на своей странице на YouTube.

Как сообщается, она появилась из-за сильного ветра, который согнал куски льда разных размеров к восточному берегу озера. Протяженность природного сооружения составляет несколько десятков километров.