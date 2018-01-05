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  6 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана пытался провезти через границу Белоруссии три пневматические винтовки

CA-NEWS (UZ) - Брестские таможенники изъяли у гражданина Узбекистана три незадекларированные пневматические винтовки, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Инцидент произошел в республиканском пункте таможенного оформления "Варшавский мост". Следовавший из Польши рейсовым автобусом Варшава-Минск 32-летний гражданин Узбекистана для прохождения таможенной процедуры выбрал зеленый коридор. Однако при осмотре дорожного чемодана пассажира с применением сканирующей техники были обнаружены металлические предметы. Последующий досмотр выявил в багаже гражданина три незадекларированные пневматические винтовки без разрешительных документов с дульной энергией свыше 12 Дж.

Винтовки изъяты до решения суда. В отношении их владельца начат административный процесс.

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