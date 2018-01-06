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  6 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Букингемском дворце ожидают рождения седьмого правнука королевы
CA-NEWS (CA) - Летом на свет появится 19-й претендент на королевский трон Великобритании и седьмой правнук королевы Елизаветы II, сообщает Би-би-си.

Внучка королевы Зара и ее муж Майк Тиндалл ждут второго ребенка, сообщил представитель пары.

Елизавету II и членов королевской семьи очень обрадовала эта новость, заявили в Букингемском дворце.

У пары уже есть один ребенок - трехлетняя дочь Мия. Еще одна беременность Зары Тиндалл весной 2017 года закончилась неудачно.

Седьмой правнук королевы должен родиться летом. Он будет 19-м в очередности наследования престола - следом за третьим ребенком принца Уильяма и герцогини Кембриджской.

Появления на свет нового члена королевской семьи ожидают в апреле.

36-летняя Зара - дочь принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса.

Она профессионально занимается конным спортом. На Олимпийских играх 2012 года Зара получила серебряную медаль в составе национальной сборной.

В 2011 году Зара вышла замуж за бывшего капитана сборной Англии по регби Майкла Тиндалла.

35-летний Майкл Тиндалл, выигравший в 2003 году чемпионат мира по регби в составе английской сборной, не имеет королевских титулов и, в отличие от некоторых других членов королевской семьи, к нему не обращаются "ваше высочество".

В своей рождественской речи королева сказала, что с нетерпением ожидает появления новых членов семьи в наступающем году.

Помимо рождения детей, королевскую семью в ближайшем будущем ждет еще одно крупное событие: на май намечена свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

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