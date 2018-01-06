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  6 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Apple признала уязвимость iPhone

CA-NEWS (CA) - Компания Apple подтвердила существование критической уязвимости для процессоров всех моделей iMac и iPhone, говорится в заявлении на сайте IT-гиганта.

«[Проблема] затрагивает все устройства, работающие на операционных системах Mac OS и iOS, однако на данный момент неизвестно о способах ею воспользоваться», - говорится в заявлении Apple.

Meltdown позволяет приложению читать любую память компьютера, включая память ядра. Spectre с помощью бреши в изоляции программ позволяет хакеру считать информацию из других приложений. Данные уязвимости способны атаковать процессоры Intel, ARM64, и, вероятно, AMD.

В компании также говорят, что пока никакой информации о взломах не поступало, однако Apple уже выпустила обновленную программу защиты.

Представители Apple говорят, что в последнем обновлении операционных систем всех устройств заложены механизмы, призванные закрыть проблему с Meltdown.

Система защиты против Spectre в виде апдейта интернет-браузера Safari будет выпущена в ближайшие дни.

Как сообщает Би-би-си, Google и Microsoft также пострадали от вирусной атаки и выпустили соответствующие заявления.

Google утверждает, что смартфоны на базе Android, составляющие более 80% мирового рынка, защищены от подобных атак, если у пользователей установлены все последние обновления.

Microsoft экстренно выпустила антивирусную программу для большей части своей продукции.

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