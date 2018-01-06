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  6 января 2018
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Президент Франции подверг критике переговоры по Сирии в Астане

CA-NEWS (KZ) - По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, астанинский процесс по сирийскому урегулированию сыграл полезную роль, но он не способен привести к политическим процессу с участием всех заинтересованных сторон. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Ouest-France.

«Я считаю, что переговоры в Астане были полезны. Они позволили установить зоны деэскалации и демилитаризации», — сказал Макрон.

Однако в ближайшие недели вооруженный конфликт с террористической группировкой ИГ будет закончен, и начнется политический процесс, в котором примут участие представители оппозиционных сил Сирии.

«Формат Астаны, на мой взгляд, не очень подходит для этого», - заявил Макрон, добавив, что если участники процесса будут «слишком снисходительны» к текущему политическому режиму, переговоры будут не сбалансированы и не приведут к миру.

По его словам, Франция намерена и дальше плотно работать совместно Турцией, с тем, чтобы выйти за рамки Астанинско-Сочинского процесса, и урегулировать ситуацию под руководством ООН в Женеве.

«Будущее Сирии будет определено ни в Анкаре или в Париже, — написал Маркон в своем Twitter накануне встречи. — Будущее сирийского народа, должны решить сами сирийцы, включая тех, кто покинул страну».

Первые мирные переговоры в Астане состоялись 23–24 января 2017 года по инициативе России, Турции и Ирана. Помимо этих трех стран в переговорах принимают участие представители США и ООН, а также представители сирийского правительства и оппозиции.

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