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  6 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане женщинам запретили водить автомобили
Предыстория: С нового года в Туркменистане запрещены автомобили черного цвета

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане около месяца действует запрет на управление автомобилем женщинами. Сначала полицейские лишь предупреждали автолюбительниц, теперь у них изымают права, а машины ставят на штрафстоянку, пишет сайт «Альтернативные новости Туркменистана» со ссылкой на источники в столице.

«С середины декабря прошлого года власти Туркменистана запретили женщинам садиться за руль. При этом неважно, есть у них водительское удостоверение или нет. В декабре за нарушение данного запрета работники автоинспекции предупреждали дам, что следующий постовой выпишет им штраф. В январе источники в столице сообщили, что теперь работники дорожной полиции изымают у водительниц права, а машины отправляют на штрафную стоянку», - отмечается в сообщении.

«Поначалу я восприняла эту информацию как шутку, но потом столкнулась с этим лично, — сообщила жительница Ашхабада. – Сейчас женщины боятся садиться за руль, поэтому многих до работы и обратно подвозят мужья».

По словам другого источника, в госучреждениях у сотрудниц, приезжающих на работу на личном авто, взяли расписку о том, что они обязуются не садиться за руль.

Источник издания, близкий к службе дорожной инспекции, сказал, что 5 декабря министр внутренних дел Исгендер Муликов представил главе государства информацию, что, по статистике, большая часть ДТП в стране происходит по вине водителей-женщин или с их участием. Президент поручил министру «исправить ситуацию».

Собеседник считает, что новые запреты введены лишь для того, чтобы закрыть ими основные проблемы ведомства, а именно низкую профессиональную подготовку работников дорожной полиции и тотальную коррупцию в службе.

«На одном лишь участке протяженностью 14 км близ города Гарабогаз в Балканском велаяте за 2017 год произошло 20 ДТП, одно из которых с летальным исходом. Самое интересное, что там постоянно дежурят автоинспекторы, но профилактикой аварий они не занимаются. Они стоят там ради денег: с каждого грузовика берут по 50 манатов ($14 по официальному курсу ЦБ Туркменистана), а если он едет пустой, то 20 манатов ($5). И плевать им на то, что буквально за поворотом получают увечья и гибнут люди», - сказал источник.

Ранее поступали сообщения о запрете автомобилей темных расцветок в Туркменистане. На автомобили черного цвета запрет полный. В Ашхабаде с улиц исчезли также и машины темных цветов, например, «мокрый асфальт». Владельцам таких авто говорят, что ездить теперь нельзя, нужно перекрашивать.

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Комментарии (7)
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Нет аватара
0901
15:16, 06 января 2018
Видно, что за годы независимости туркменские женщины мало-помалу к году Собаки превратились в друзей Человека.
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Nuri2018
15:01, 06 января 2018
Цитата: m.dama 13:36, 06.01.2018
Правильно делают нашим женщинам и девушкам тоже запретить бы ......

За рулём красящих видишь. То пьяные хуже мужчин. .......
Если завтра туркменцы снимают свои штаны, и ты хвалишь этого народа и кричишь мы тоже должны снимать свои штаны. Давай мы лучше свои проблемы решаем по своим цивилизованным понятиям. У нас своя проблема, у них своя. И давай не делаем то, что делает туркмены. Ведь у нас своя голова и думаем своей головой.
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Sagyn1987
14:19, 06 января 2018
Наверно по религиозным соображениям запретили. У нас все женщины шумахеры. Большинство аварии у нас совершают мужчины.
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tusha
14:05, 06 января 2018
Цитата: dn74 12:34, 06.01.2018
тяжело людям с такими правителями (бестолковость так и прет от их решений) то темные авто запрет то женщинам запрет водить, спутник.тв и интернет жестко ограничивают.



Может какой народ такие и правители, раз молча гнет его терпят? а
хороший вопрос. возможно в нем и ответ.
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m.dama
13:36, 06 января 2018
Правильно делают нашим женщинам и девушкам тоже запретить бы ......

За рулём красящих видишь. То пьяные хуже мужчин. .......
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malikaddd
13:15, 06 января 2018
Каждый народ достоин своего правителя.
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dn74
12:34, 06 января 2018
тяжело людям с такими правителями (бестолковость так и прет от их решений) то темные авто запрет то женщинам запрет водить, спутник.тв и интернет жестко ограничивают.



Может какой народ такие и правители, раз молча гнет его терпят? а
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