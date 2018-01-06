МИД Беларуси: Страны ЕАЭС не достигли окончательного согласия по рынкам газа и нефти

CA-NEWS (KZ) - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока не согласовали лишь единичные, но принципиальные положения программ формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится в распространенном в четверг обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности МИД республики в прошлом году.

«В 2017 году белорусской стороной предприняты интенсивные усилия по согласованию программы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и программы формирования общего рынка газа ЕАЭС. По состоянию на декабрь 2017 год несогласованными остались единичные положения, носящие, тем не менее, принципиальный характер», - говорится в сообщении.

По информации МИД, достигнута договоренность о возвращении к обсуждению этих вопросов в начале наступившего года.

Ведомство считает, что в целом 2017-й был для евразийской экономической интеграции «заметно более успешным, чем 2016 год». «У партнеров по союзу нашел поддержку подход Белоруссии по устранению внутренних барьеров во взаимной торговле путем создания дорожных карт, которые будут формироваться на двухлетний период и включать наиболее чувствительные ограничения», - говорится в обзоре.

В нем отмечается, что на заседании межправсовета 25 октября утверждена дорожная карта устранения изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы.

МИД напоминает, что с 1 января вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. «Таможенный кодекс ЕАЭС - прогрессивный документ, учитывающий современные нормы международной практики, - позволит ускорить и упростить экспортно-импортные операции между хозяйствующими субъектами стран союза, повысить инвестиционную привлекательность и транзитный потенциал Белоруссии», - подчеркнули в дипведомстве.