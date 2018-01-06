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  6 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия погасила долг по облигациям Чингис на сумму $127 млн

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух утвердил банковский перевод средств на сумму $127 млн для погашения долга по облигациям Чингис, сообщает в пятницу, 5 января Монцамэ.

В 2012 году тогдашнее правительство во главе с премьер-министром Норовыном Алтанхуягом взяло кредит в размере $1.5 млрд.

Министр финансов вручая премьер-министру государственную долговую книгу Монголии отметил, что в этом году страна должна погасить долг на сумму 3.5 трлн.

«Сегодня мы открыто переводим остаток долга. Минфин открыл долговую книгу Монголии, чтобы каждое утро напоминать о долгах. Следующее долговое обязательство составляет $1 млрд», - отметил он.

Парламентское постановление о выпуске облигации Чингис Бонд вышло 20 октября 2012 года. В конце ноября 2012 года на мировом рынке ценных бумаг были успешно реализованы два пакета правительственных бондов на общую сумму $1,5 млрд под 4, 125% и 5, 125% сроком на пять и десять лет.

Около 400 зарубежных банковско-финансовых и инвестиционных организаций проявили интерес к началу реализации на международной фондовой бирже монгольских правительственных бондов. Более 120 из них активно участвовали в их покупке.

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