Назначен хоким Ташкентской области

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу, 5 января подписал указ о назначении хокима Ташкентской области, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу на должность хокима Ташкентской области назначен Гуломжон Ибрагимов.

Решение о назначении Гуломжона Ибрагимова было принято 5 января в ходе заседания Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов.

Гуломжон Ибрагимов в октябре 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности хокима Ташкентской области. До этого назначения он работал заместителем премьер-министра Узбекистана.