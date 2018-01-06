Назначен хоким Ташкентской области
- Узбекистан, политика
- 12:10, 06 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу, 5 января подписал указ о назначении хокима Ташкентской области, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно указу на должность хокима Ташкентской области назначен Гуломжон Ибрагимов.
Решение о назначении Гуломжона Ибрагимова было принято 5 января в ходе заседания Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов.
Гуломжон Ибрагимов в октябре 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности хокима Ташкентской области. До этого назначения он работал заместителем премьер-министра Узбекистана.
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