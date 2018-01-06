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  6 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенту Узбекистана показали, как в Ташкентской области будут выращивать коноплю

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Ташкентскую область побывал на территории бывшего завода «Каноп» в Куйичирчикском районе, сообщает в пятницу, 5 января пресс-служба главы государства.

«Здесь прошла презентация планов по выращиванию технической конопли», - говорится в сообщении.

В Центральной Азии технической коноплей активно интересуются в Казахстане, где сообщалось планы создать кластер для запуска производства целлюлозно-бумажной продукции на основе технической конопли.

Кроме того, президенту презентовали планы по переработке риса, хранению и упаковке плодоовощной продукции, организации хлопково-текстильных кластеров в районах Ташкентской области и других перспективных проектов.

Была представлена информация о готовности сельскохозяйственной техники к сезону, запланированных на 2018-2019 годы ирригационных, мелиорационных работах и агротехнических мероприятиях в районе. Прошла презентация проектов по размещению хлопчатника, обеспечению населения качественным мясом, налаживанию коневодства, животноводства, рыбоводства и птицеводства.

Мирзиеев отметил необходимость рационального использования земель, чтобы ни одна ее пядь не оставалась бесхозной.

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Комментарии (1)
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tusha
14:57, 06 января 2018
полезные идеи + рабочие места для гастеров.
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