Госсекретарь США заявил, что никогда не сомневался в психическом здоровье Трампа

CA-NEWS (CA) - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что никогда не сомневался в состоянии психического здоровья Дональда Трампа. Так он отреагировал на выход скандальной книги о президенте США, в которой утверждается, что Трампа считают ребенком его собственные подчиненные, передает CNN.

Как сообщает Би-би-си, журналист Майкл Уолфф заявляет, что книга «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа» была написана по итогам более чем 200 интервью с ближайшим окружением президента и другими высокопоставленными сотрудниками Белого дома.

Среди прочего, Уолфф утверждает, что окружение Трампа называет его ребенком, потому что ему, как и всем детям, нужно немедленное поощрение.

«Все крутится вокруг него. Этот человек не читает, не слушает никого. Он как пинбол - выстреливает, куда попало», - описывает Уолфф свои ощущения от пребывания в Белом доме.

Адвокаты Трампа пытались не допустить публикации скандальной книги, однако в результате издатель не только не отказался от ее выпуска, но и перенес ранее запланированное начало продаж со вторника следующей недели уже на эту пятницу.

Сам Трамп заявил, что книга полна вранья и призвана навредить ему.

Тиллерсон в интервью CNN заявил: «У меня нет никаких причин подвергать сомнению состояние его психического здоровья».

В своем разговоре Тиллерсон сказал, что его отношения с Трампом развиваются.

Он добавил, что Трамп не похож на прошлых президентов: «Я думаю, это всем очевидно. Это также объясняет, почему американцы выбрали его».

В пятницу Трамп отказался отвечать на вопросы о книге, когда отправился в Кэмп-Дэвид из Белого дома. Трамп проведет два дня, встречаясь с высокопоставленными республиканцами, чтобы обсудить свои приоритеты в законодательной сфере на следующий год.