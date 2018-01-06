Семья экс-главы таджикской железной дороги приобрела недвижимость в Чехии на $10,6 млн, - доклад OCCRP

CA-NEWS (TJ) - Семья экс-главы таджикской железной дороги Амонулло Хукумова потратила более $10,6 млн на недвижимость в двух самых популярных у туристов местах в Чехии, хотя ранее в интервью чиновник заявлял, что ни он, ни его жена не владеют какой-либо недвижимостью за рубежом, сообщает таджиская служба радио «Озоди» со ссылкой на данные Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным OCCRP, жена и дети Амонулло Хукумова (Хукуматулло), владеют шестью объектами недвижимости в Карловых Варах и Марианских Лазнях.

Согласно договорам о купле-продаже, полученными OCCRP, начиная с декабря 2012 года Хукумовы, потратили $10,6 млн на два дома и четыре здания.

У Хукумовых также есть квартира в Москве за $1,1 млн.

66-летний Хукумов покинул пост главы железных дорог Таджикистана в феврале 2014 года, в том числе после скандалов, связанных с его сыновьями.

В 2008 году старшего сына – Рустама (тогда ему было 24 года) – арестовали в России в момент, когда вместе со своими сообщниками он расфасовывал наркотики.

Младший сын - Расул в октябре 2016 года, когда ему было 16 лет, стал участником крупного ДТП в Душанбе, в результате которого погибли три человека, еще трое получили травмы.

Согласно официальным данным, госчиновники в Таджикистане зарабатывают не более 5000 сомони (около $625) в месяц.

Супруга Хукумова – 57-летняя Амина Мусаева, по данным OCCRP, владеет компанией по распространению российского оружия, а также строительной фирмой в Душанбе.

Авторы расследования пишут, что в марте 2016 года Амина Мусаева купила два здания в деловом районе Карловых Вар за €4 млн. (в то время $4.3 млн). Два декоративных пятиэтажных здания были построены в неоклассическом стиле и украшены цветочным рельефом, балконами и столбцами. Сообщается, что два десятилетия назад одно из этих зданий использовалось в качестве банка. Сейчас это здание сдано в аренду адвокатской конторе, магазину мебели, клинике пластической хирургии и клинике по лечению бесплодия с операционным залом и стационарным отделением.

В июле 2016 года Амина Мусаева подарила это здание дочери Заррине, но с условием, что в случае необходимости или неблагодарности может вернуть его себе.

С июня 2013 года Амина Мусоева занимается также бизнесом недвижимости в Чешской Республике. Ее компания первоначально назвалась MUS.AMINA и позже переименовали к Goldpari s.r.o.

Амина Мусаева в беседе с «Озоди» 5 января сказала, что ей о публикации статьи OCCRP ничего не известно. Информация о недвижимости в Карловых Варах и Марианских Лазнях не соответствует действительности и все вопросы по этому поводу – к главе семьи Амонулло Хукумову, заявила она.

OCCRP отмечает, что Амонулло Хукумов в июне 2016 года опроверг информацию о своей недвижимости в Карловых Варах.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project) является некоммерческим проектом, объединяющим целый ряд некоммерческих региональных центров расследовательской журналистики и независимых коммерческих СМИ. География проекта охватывает территорию от Восточной Европы до Центральной Азии.