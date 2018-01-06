Проблемы в банковской сфере Таджикистана отразились на экономике страны, - доклад ВБ

CA-NEWS (TJ) - Нерешенные вопросы банковского сектора привели к неблагоприятным последствиям для экономики Таджикистана, сообщает «Авеста» со ссылкой на новый доклад Всемирного банка об экономике страны.

Согласно документу, несмотря на значительный объем вливания капитала в 2016 году на общую сумму более 6,1% ВВП, два основных банка («Агроинвестбанк» и «Точиксодиротбанк») Таджикистана остаются неплатежеспособными в операционном отношении. Хотя общесистемный коэффициент достаточности капитала улучшился с 15,1% в декабре 2016 года до 19,4% в июне 2017 года, объем необслуживаемых кредитов оставался в среднем на уровне более чем на 50% от общего объема кредитов и даже выше в проблемных банках.

По данным аналитиков банка, другие показатели финансовой устойчивости (например, ликвидность и воздействие валютного риска) также продемонстрировали тенденцию ухудшения. Нерешенные вопросы банковского сектора привели к неблагоприятным последствиям для экономики, при этом общий объем кредитования сократился на 4% в годовом исчислении в сомони (14% в долларовом выражении) в первой половине 2017 года. Аналогичным образом, объем депозитов снизился на 2% в сомони и на 13% в долларовом выражении. Установление лимитов и неспособность банков выполнять свои операционные обязательства в силу недостаточной ликвидности и продолжающейся несостоятельности, ограничили возможности снятия депозитов.

Объем банковских кредитов частному сектору в июне 2017 года составлял в среднем лишь 16,7% ВВП, менее половины среднего значения 33% среди всех стран СНГ.

Непомерно высокие процентные ставки по кредитам продолжали расти в 2017 году с 25 процентов на конец 2016 года до 32,6 процента в июне 2017 года. В результате ресурсы направляются на более высокодоходные, но более рискованные проекты. По сравнению с другими странами региона уровень проникновения депозитов по-прежнему низкий в связи с проблемной историей банковского сектора Таджикистана и постоянного вмешательства правительства в оперативные решения, что исказило надлежащую мобилизацию ресурсов и их распределение на десятилетия.

Недавно в своем послании парламенту, президент республики поручил правительству страны в кратчайшие сроки подготовить план мероприятий по оздоровлению деятельности акционерных обществ «Точиксодиротбонк» и «Агроинвестбонк».

По последним данным, сбережения кредитных организаций к 30 ноябрю 2017 года составили почти 9 млрд. сомони, что по сравнению с этим периодом 2016 года меньше на 464 млн. сомони или на 5%.

Анализ структуры выделенных в течение 11 месяцев 2017 года кредитов показывает, что их объем на производственное предпринимательство увеличился всего на 4%, а в сферах обслуживания на 43%.