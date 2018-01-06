В Узбекистане будут штрафовать за незаконное ношение военной формы

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане за незаконное ношение военной и прочей униформы установлен штраф в размере до пяти минимальных зарплат (около $100). Президент страны Шавкат Мирзиеев подписал соответствующие изменения в Кодекс об административной ответственности страны.

«Ношение утвержденных образцов военной, ведомственной и специальной форменной одежды военнослужащих и сотрудников министерств, ведомств и организаций, в которых предусмотрено ношение форменной одежды, лицами, не имеющими на это право, — влечет наложение штрафа от двух до пяти минимальных размеров заработной платы с конфискацией форменной одежды», - говорится в статье.

Эта и ряд других поправок внесены в КоАО законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов, а также принятием дополнительных мер по обеспечению гарантий защиты прав и свобод граждан».

Ранее за указанное нарушение не было предусмотрено конкретное наказание.