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  6 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане будут штрафовать за незаконное ношение военной формы

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане за незаконное ношение военной и прочей униформы установлен штраф в размере до пяти минимальных зарплат (около $100). Президент страны Шавкат Мирзиеев подписал соответствующие изменения в Кодекс об административной ответственности страны.

«Ношение утвержденных образцов военной, ведомственной и специальной форменной одежды военнослужащих и сотрудников министерств, ведомств и организаций, в которых предусмотрено ношение форменной одежды, лицами, не имеющими на это право, — влечет наложение штрафа от двух до пяти минимальных размеров заработной платы с конфискацией форменной одежды», - говорится в статье.

Эта и ряд других поправок внесены в КоАО законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов, а также принятием дополнительных мер по обеспечению гарантий защиты прав и свобод граждан».

Ранее за указанное нарушение не было предусмотрено конкретное наказание.

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Комментарии (2)
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Нет аватара
0901
14:45, 06 января 2018
Странное решение. Наверное, после Крыма у кого-то фантазия разыгралась. Сама по себе военная форма (кроме фуражек и парадной формы- они не практичны) без касок, бронежилетов, оружия, к-нибудь служебного удостоверения и пр. не несет никакой угрозы. Надевают форму из-за их доступности, практичности и дешевизны на работу, дома или на охоту т.д.
Тем более, рядом Афганистан, где моджахеды годами без всякой военной формы воюют.
аватар
tusha
14:00, 06 января 2018
правильно решение, у нас носят все, кому не лень и кому захочется.
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