В Туркменбаши планируемая раздача земель стала «яблоком раздора» для предпринимателей

CA-NEWS (TM) - Власти города Туркменбаши на западе Туркменистана планируют раздать предпринимателям земельные участки для постройки частных магазинов. В то время как региональные власти не уточняют порядок и требования по выдаче земельных наделов, предназначенных для частного бизнеса, местные предприниматели сообщают, что данная новость послужила причиной недовольства среди местных представителей бизнеса.

По словам предпринимателя из Балканской области, беседовавшего туркменской службой радио «Азатлык» на условиях анонимности, на данный момент составляются предварительные списки предпринимателей, желающий приобрести землю, но городская администрация города Туркменбаши, осуществляющий процесс регистрации, не принимает заявления местных предпринимателей на получение участков под магазины.

«Им отвечают, что вы не члены Союза промышленников и предпринимателей и по этой причине вам нельзя выдавать участки», - отметил собеседник Азатлыка.

«Азатлык» не удалось получить официальный комментарий о порядке внесения в списки на приобретение земельных участков для предпринимателей в администрации города Туркменбаши.

По словам информированного источника, по причинам безопасности пожелавшего не называть свое имя в эфире, в настоящее время в список на получение земельных участков в Туркменбаши, в основном входят, зарегистрированные в Ашхабаде или в Дашогузе крупные предприятия, а также члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Основанный в 2008 году Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана имеет статус общественной организации, но по мнению наблюдателей пользуется предоставляемыми государством преимуществами и является регулятором частного предпринимательства в стране.

Вместе с тем представители частного бизнеса в Туркменистане сообщают о трудностях в связи со вступлением и пребыванием в рядах организации.

«Чтобы стать членом Союза промышленников и предпринимателей нужно в среднем заплатить 6000 манатов (1714 долларов — ред.). Но, оплатив эту сумму и, став членом сообщества, проблемы не решаются. На членов Союза промышленников и предпринимателей постоянно оказывают давление сверху. Например, накануне V Азиатских игр, предприятия вынуждали сделать взнос на мероприятие, я не смог внести требуемую сумму и пришлось закрыть свою фирму», - рассказал туркменский предприниматель, беседовавший на условиях анонимности.

Согласно плану, озвученному местными властями в декабре, участки, предусмотренные для постройки различных торговых площадей, в том числе магазинов, должны выдаваться из расчета 200 квадратных метров на человека. Планируемые частные магазины будут строится в Туркменбаши, по некоторым данным, на месте торговых точек, закрывшихся по разным причинам в течение последних лет.

«Эти магазины за последние 2-3 года, по разным причинам были снесены», - рассказал Азатлыку местный предприниматель.

В течение последних лет в столице и регионах Туркменистана были снесены и закрыты десятки крупных торговых точек, в том числе рынков, торговых центров, а также закрыты десятки частных магазинов шаговой доступности.