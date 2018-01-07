Украденную в Дании бутылку водки за $1,3 млн нашли на стройке
- Азия и мир, общество
- 10:28, 07 января 2018
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Сейчас бутылка находится у полиции, правоохранительные органы собираются ее обследовать. От дальнейших комментариев полицейские отказались.
Об обнаружении бутылки также рассказал владелец заведения, из которого она была похищена, Бриан Ингеберг. Он заявил в комментарии изданию Ekstra Bladet, что бутылка оказалась пустой. Ингеберг добавил, что доволен тем, что она нашлась.
Бутылку похитили неизвестные из заведения Café 33, расположенного в Копенгагене, вскоре после полуночи. Камеры наблюдения зафиксировали похитителя, но он был в кепке, а лицо было замотано шарфом.
Шестилитровая, украшенная золотом, серебром и бриллиантами бутылка водки «Руссо-Балт» попала в заведение из Музея водки в Риге - кафе взяло ее напрокат.
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