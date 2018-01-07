Украденную в Дании бутылку водки за $1,3 млн нашли на стройке

- Золотая бутылка водки стоимостью $1,3 млн, украденная во вторник у датского коллекционера Бриана Ингберга, найдена пустой на стройплощадке в пригороде Копенгагена. Об этом в своем Twitter сообщила полиция Дании.

Сейчас бутылка находится у полиции, правоохранительные органы собираются ее обследовать. От дальнейших комментариев полицейские отказались.

Об обнаружении бутылки также рассказал владелец заведения, из которого она была похищена, Бриан Ингеберг. Он заявил в комментарии изданию Ekstra Bladet, что бутылка оказалась пустой. Ингеберг добавил, что доволен тем, что она нашлась.

Бутылку похитили неизвестные из заведения Café 33, расположенного в Копенгагене, вскоре после полуночи. Камеры наблюдения зафиксировали похитителя, но он был в кепке, а лицо было замотано шарфом.

Шестилитровая, украшенная золотом, серебром и бриллиантами бутылка водки «Руссо-Балт» попала в заведение из Музея водки в Риге - кафе взяло ее напрокат.