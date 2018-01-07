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  7 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Украденную в Дании бутылку водки за $1,3 млн нашли на стройке
Предыстория: В Дании украли самую дорогую бутылку водки в мире стоимостью $1,3 млн
CA-NEWS (CA) - Золотая бутылка водки стоимостью $1,3 млн, украденная во вторник у датского коллекционера Бриана Ингберга, найдена пустой на стройплощадке в пригороде Копенгагена. Об этом в своем Twitter сообщила полиция Дании.

Сейчас бутылка находится у полиции, правоохранительные органы собираются ее обследовать. От дальнейших комментариев полицейские отказались.

Об обнаружении бутылки также рассказал владелец заведения, из которого она была похищена, Бриан Ингеберг. Он заявил в комментарии изданию Ekstra Bladet, что бутылка оказалась пустой. Ингеберг добавил, что доволен тем, что она нашлась.

Бутылку похитили неизвестные из заведения Café 33, расположенного в Копенгагене, вскоре после полуночи. Камеры наблюдения зафиксировали похитителя, но он был в кепке, а лицо было замотано шарфом.

Шестилитровая, украшенная золотом, серебром и бриллиантами бутылка водки «Руссо-Балт» попала в заведение из Музея водки в Риге - кафе взяло ее напрокат.

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Комментарии (2)
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dn74
12:26, 07 января 2018
там сама тара представляет ценность 3кг золота и горсть бриллиантов. В приемке тары наличности не хватило, вот мужик ее за ненужностью и по широте душевной выбросил на стройке :)
Их нравы
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poker
11:30, 07 января 2018
хахаха выпил залпом 1.3 миллиона долларов не каждый может такое,мужик молодец!
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