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  6 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Объем поставок газа в Китай по газопроводу из Центральной Азии в 2017 году составил 38,7 млрд куб. м

CA-NEWS (TM) - В 2017 году в Китай по газопроводу Центральная Азия - Китай поступило 38,7 млрд куб. м природного газа, что на 13,37% больше по сравнению с предыдущим годом. По состоянию на конец минувшего года совокупный объем поставок газа в Китай составил 203,2 млрд куб. м.

Как рассказали Синьхуа в компании-операторе в Хоргосе (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай), основная доля поставок по магистральному газопроводу осуществляется из Туркменистана и Узбекистана, однако, также удалось наладить новые поставки и из Казахстана.

Не менее 15% от общего объема природного газа, ежегодно потребляемого в Китае, - центральноазиатский, сообщили в компании.

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