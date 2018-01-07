В Туркменистане с нового года на 10% повысили заработную плату

CA-NEWS (TM) - Заработную плату, пенсии, государственные пособия и стипендии повысили на 10% в Туркменистане с 1 января. Соответствующий указ президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал в июле прошлого года.

Согласно указу, прибавку в 10% с нового года будут получать работники учреждений, хозрасчетных предприятий и организаций, финансируемых из бюджета, а также пенсионеры, получатели государственных пособий, студенты и слушатели.

В соответствии с указом, подписанным президентом в середине июля 2016 года, минимальная заработная плата в стране теперь составляет 650 манат ($185 по официальному курсу ЦБ Туркменистана), минимальная пенсия 254 маната ($72), размер минимального пособия 242 маната ($70), минимальный размер пенсии участников Великой Отечественной Войны составляет 1063 маната ($304).

Президентский указ предписывает провести увеличение размеров заработной платы за счет усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников, а также привлечения неиспользованных внутренних резервов.