Twitter отказался блокировать аккаунты мировых лидеров

CA-NEWS (CA) - Социальная сеть микроблогов Twitter не намерена блокировать аккаунты мировых политиков, говорится в сообщении компании.

«Twitter существует для того, чтобы велась глобальная общественная дискуссия. Некоторые мировые лидеры играют ключевую роль в этой дискуссии из-за их влияния на наше общество», - говорится в сообщении.

В компании считают, что блокировка аккаунтов в Twitter или удаление сообщений не заставит политиков замолчать, но приведет к тому, что люди не смогут это обсуждать. «Ни одна учетная запись не ведет к росту Twitter и не влияет на наши решения. Мы прилагаем все усилия, чтобы оставаться беспристрастными», - отмечается в тексте.

Об аккаунтах, каких политиков идет речь, компания не сообщила.

Издание The Hill отмечает, что сообщение в блоге Twitter появилось спустя несколько дней после того, после того, как президент США Дональд Трамп, известный тем, что активно использует этот сервис микроблогов, обратился к главе Северной Корее Ким Чен Ыну.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что заявил, что «ядерная кнопка находится на его рабочем столе все время». Пожалуйста, кто-нибудь из его истощенной и заморенной голодом страны расскажите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка. Она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает», — написал Трамп в Twitter 3 января

О «ядерной кнопке», которая находится на его рабочем столе, лидер КНДР заявил в новогоднем обращении к нации. «Ядерная кнопка всегда лежит на моем рабочем столе», — сказал Ким Чен Ын. Он также добавил, что, если Пхеньян решит нанести ядерный удар, «вся территория США окажется в зоне поражения».

The Hill отмечает, что сообщение Трампа привело к бурной общественной дискуссии в США: правила Twitter запрещают пользователям публиковать прямые угрозы кому-либо, однако социальная сеть делает исключения для твитов, в которых содержатся «неопределенные угрозы». В пресс-службе Twitter заявили The Hill, что твит Трампа правила сервиса не нарушает.