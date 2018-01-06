Рапиль Жошыбаев освобожден от должности комиссара ЭКСПО-2017

- Рапиль Жошыбаев освобожден от должности комиссара Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», соответствующий указ подписал глава государства Нурсултан Назарбаев, сообщила пресс-служба Акорды.

Жошыбаев Рапиль Сейтханович освобожден от должности в связи с окончанием срока полномочий.

В разное время Рапиль Жошыбаев был начальником отдела Департамента СНГ МИД РК, первым секретарем посольства Казахстана в странах Балтии. Также работал в Протокольной службе президента и администрации президента. С 2013 по 2016 год занимал должность первого заместителя министра иностранных дел РК. В феврале 2013 года был назначен комиссаром Международной специализированной выставки EXPO-2017.

Выставка проходила в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. В настоящее время на территории ЭКСПО работают сфера «Нур Алем» — музей будущего, холл энергии, зона лучших практик, арт-центр, конгресс-центр, тематический и коммерческий павильоны.