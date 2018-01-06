РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Рапиль Жошыбаев освобожден от должности комиссара ЭКСПО-2017
CA-NEWS (KZ) - Рапиль Жошыбаев освобожден от должности комиссара Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», соответствующий указ подписал глава государства Нурсултан Назарбаев, сообщила пресс-служба Акорды.

Жошыбаев Рапиль Сейтханович освобожден от должности в связи с окончанием срока полномочий.

В разное время Рапиль Жошыбаев был начальником отдела Департамента СНГ МИД РК, первым секретарем посольства Казахстана в странах Балтии. Также работал в Протокольной службе президента и администрации президента. С 2013 по 2016 год занимал должность первого заместителя министра иностранных дел РК. В феврале 2013 года был назначен комиссаром Международной специализированной выставки EXPO-2017.

Выставка проходила в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. В настоящее время на территории ЭКСПО работают сфера «Нур Алем» — музей будущего, холл энергии, зона лучших практик, арт-центр, конгресс-центр, тематический и коммерческий павильоны.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×