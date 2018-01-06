ЦБ Узбекистана с 2018 года будет осуществлять беззалоговое кредитование для банков

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в закон «О Центральном банке республики», предусматривающие введение беззалогового кредитования ЦБ в условиях возникновения дефицита ликвидности у банков страны, текст закона обнародован в газете «Народное слово» в пятницу, 5 января.

«В случаях возникновения в банках дефицита ликвидности и отсутствия залоговых активов. Центральный банк вправе предоставлять банкам краткосрочные кредиты без обеспечения в порядке и на условиях, устанавливаемых Центральным банком», - говорится в поправках, внесенных в текст закона. Ранее данная возможность не предусматривалась нормативно-законодательными актами.

Порядок и условия кредитования в этом случае устанавливает сам ЦБ и публикует их в СМИ, а также на своем официальном сайте.

«Центробанк вправе на установленных им условиях давать банкам кредиты. Такие кредиты выдаются под залог золота, валютных ценностей, государственных долговых обязательств, коммерческих векселей и т.д.», - отмечается в тексте.

ЦБ Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом президента Шавката Мирзиеева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу. В стране ранее существовала практика множественности валютных курсов. В частности, разница между официальным курсом ЦБ и стоимостью доллара на «черном» рынке, где покупали валюту население и малый бизнес, достигала двукратной величины.