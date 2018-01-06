Президент Узбекистана прослезился, увидев больных в медучреждении

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью Янгиюльского районного медицинского объединения, побеседовал с больными, справился об их здоровье, сообщает в пятницу, 5 января пресс-служба главы государства.

Увидев в каких условиях лечатся больные в Янгиюльской больнице, Мирзиёев прослезился. «Горько видеть эти кровати, здание, находящиеся в плачевном состоянии», - отметил он.

«Президент навестил больных в отделениях глазных заболеваний и кардиологии. Указал ответственным лицам на необходимость реконструкции данного медицинского центра, приложить максимум усилий и возможностей для охраны здоровья населения», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщает УзА, в Янгиюльском районе проживает более 262 тысяч человек. Первый корпус районного медицинского объединения был построен в 1912 году, последний корпус был сдан в эксплуатацию в 1979 году. В последние годы в корпусах был выполнен частичный ремонт. К настоящему времени большинство корпусов медицинского учреждения устарело, оснащенность медицинским оборудованием не отвечает современным требованиям. Пациенты вынуждены посещать столичные медицинские учреждения и лечиться в них.

Главная цель осуществляемых в медицинской сфере реформ - достижение полного удовлетворения людей медицинскими услугами, укрепление их здоровья, сказал Президент нашей страны. Знакомство с положением дел на местах, изучение условий в медицинских учреждениях поможет нам наладить работу в будущем.

Территория районного медицинского объединения составляет почти 10 гектаров. Глава нашего государства дал поручения по организации на 5 гектарах этой площади частных, на оставшейся части - государственных медицинских учреждений, их оснащению самым современным медицинским оборудованием.