Адвокат экс-президента Ирана Ахмадинежада опроверг данные об его аресте за поддержку протестующих

CA-NEWS (CA) - Информация об аресте бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в Ширазе не соответствует действительности. Об этом журналистам, как пишет портал Erm News, рассказал адвокат Ахмадинежада.

Его имя издание не уточняет. Также не раскрывает оно и подробностей о месте нахождения иранского политика.

Ранее, газета Al-Quds Al-Arabi, ссылаясь на свои источники в Тегеране сообщила, что экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад был задержан за «призывы к разжиганию беспорядков» и поддержку антиправительственных выступлений в стране.

Издание сообщает, что Ахмадинежад был задержан с личного позволения верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. В момент задержания он находился в городе Шираз, куда прибыл для поддержки митингующих.

По утверждению газеты бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, выступая перед иранскими манифестантами, что некоторые «из действующих чиновников живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе»

Ахмадинежад также подчеркнул в ходе своего выступления с трибуны, что «люди недовольны правительством» и обвинил Роухани в монополизации власти и ресурсов.

Эти слова власти Тегерана, как отмечала al-Quds al-Arabi, сочли «разжиганием беспорядков». Ахмадинежада, по информации собеседников газеты, они надеялись посадить под домашний арест.

Напомним, выступления недовольных высокой инфляцией, властью исламского духовенства и внешней политикой страны стали крупнейшими в Иране с 2009 года. Тогда на улицы вышли миллионы несогласных с победой на президентских выборах Махмуда Ахмадинежада.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возложил вину за массовые демонстрации на враждебные силы из-за рубежа. «В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку, для создания проблем в Исламской республике», - заявил Хаменеи.

За несколько дней было арестовано более 450 человек, 200 из которых было задержано в ночь на понедельник в Тегеране. 20 человек погибло в ходе протестов.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что за организацией протестов стоят власти США, Британии и Саудовской Аравии.

Власти также сообщили, что временно ограничили в стране доступ к Telegram и Instagram.