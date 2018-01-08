Во Владивостоке в одном из кафе нашли тела узбекистанцев
- Узбекистан, происшествия
- 11:14, 08 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Во Владивостоке в одном из кафе на пляже бухты Лазурная в подсобном помещении найдены тела двоих мужчин. Возраст погибших - 40 лет и 54 года, полиция уже выяснила, кто они. Оба - уроженцы Узбекистана, приехавшие во Владивосток на заработки.
Сейчас проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства гибели мужчин. Основная версия - рабочие скончались, отравившись угарным газом. Его давала печка в подсобке.
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