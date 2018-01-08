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  8 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане 60-летняя женщина до смерти забила мужа молотком
CA-NEWS (TJ) - Сотрудниками милиции по подозрению в совершении убийства задержана 60-летная женщина - жительница района Джаббор Расулов Согдийской области Таджикистана.

На сайте МВД РТ сообщается, что задержанная 7 января в ходе ссоры со своим 70-летним мужем нанесла ему несколько ударов молотком по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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