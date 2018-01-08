Президент Узбекистана намерен посетить с визитом Таджикистан

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 6 января перед депутатами кенгаша Ташкентской области заявил, что его страна будет налаживать добрососедские отношения с Таджикистаном. Об этом сообщили информационные программы государственных каналов узбекского ТВ.

"Недоброго соседа в судный день никто не простит", - заявил глава государства, добавив, что готовится с официальным визитом посетить Таджикистан, в ходе которого стороны намерены подписать много соглашений.

Мирзиёев также отметил, что для подготовки его визита в Таджикистан премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ближайшее время посетит Душанбе.

«Мы подпишем много соглашений, откроем железнодорожное сообщение восстановим единую энергосистему и обсудим много других вопросов», - заявил президент Узбекистана.

Он также отметил, что наладить сотрудничество со странами дальнего зарубежья сложнее, "когда отношения с соседями оставляют желать лучшего".

«Мы смертные люди, не должны забывать, что недоброго соседа никто не простит», - заявил Шавкат Мирзиёев.

Он добавил, что Узбекистан улучшит отношения с соседями: «Но растопить 20-летний лед не так уж легко».