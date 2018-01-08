В Ашхабаде этрапам вернули прежние названия

- Туркменистан, политика
- 11:37, 08 января 2018
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CA-NEWS (TM) - Как сообщает пресс-служба главы государства, в связи с изменением административно-территориального устройства Ахалского велаята президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, в соответствии с которым предписано:
- образовать хякимлик этрапа Бабадайхан Ахалского велаята, утвердив его структуру;
– утвердить структуру и штатное расписание хякимлика этрапа Бабадайхан, Какынского, Тедженского и Серахсского этрапских хякимликов Ахалского велаята
- хякимлик этрапа Бахарлы Ахалского велаята переименовать в Бахерденский этрапский хякимлик Ахалского велаята;
- упразднить хякимлики этрапа Алтын асыр и города Кака Ахалского велаята.
Хякимлику Ахалского велаята совместно с Министерством юстиции в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в законодательство изменений и дополнений, вытекающих из данного Постановления.
В связи с изменением административно-территориального устройства города Ашхабада президент Туркменистана подписал Постановление, в соответствии с которым предписано:
- переименовать хякимлик этрапа Арчабил города Ашхабада в Бюзмейинский этрапский хякимлик города Ашхабада;
- утвердить структуру и штатное расписание Багтыярлыкского и Бюзмейинского этрапских хякимликов города Ашхабада;
- упразднить хякимлики Абаданского и Рухабатского этрапов города Ашхабада.
Хякимлику города Ашхабада совместно с Министерством юстиции Туркменистана в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в законодательство изменений и дополнений, вытекающих из данного Постановления.