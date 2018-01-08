В Ашхабаде этрапам вернули прежние названия

CA-NEWS (TM) - Как сообщает пресс-служба главы государства, в связи с изменением административно-территориального устройства Ахалского велаята президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, в соответствии с которым предписано:

- образовать хякимлик этрапа Бабадайхан Ахалского велаята, утвердив его структуру;

– утвердить структуру и штатное расписание хякимлика этрапа Бабадайхан, Какынского, Тедженского и Серахсского этрапских хякимликов Ахалского велаята

- хякимлик этрапа Бахарлы Ахалского велаята переименовать в Бахерденский этрапский хякимлик Ахалского велаята;

- упразднить хякимлики этрапа Алтын асыр и города Кака Ахалского велаята.

Хякимлику Ахалского велаята совместно с Министерством юстиции в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в законодательство изменений и дополнений, вытекающих из данного Постановления.

В связи с изменением административно-территориального устройства города Ашхабада президент Туркменистана подписал Постановление, в соответствии с которым предписано:

- переименовать хякимлик этрапа Арчабил города Ашхабада в Бюзмейинский этрапский хякимлик города Ашхабада;

- утвердить структуру и штатное расписание Багтыярлыкского и Бюзмейинского этрапских хякимликов города Ашхабада;

- упразднить хякимлики Абаданского и Рухабатского этрапов города Ашхабада.

Хякимлику города Ашхабада совместно с Министерством юстиции Туркменистана в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в законодательство изменений и дополнений, вытекающих из данного Постановления.