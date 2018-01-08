РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Монгольский пловец выиграл три серебряных медали на чемпионате по зимнему плаванию в Китае

CA-NEWS (MNG) - 7 января в китайском городе Тайэрчжуан провинции Шаньдун состоялся Международный чемпионат по зимнему плаванию, сообщает Монуаэм.

В нем приняли участие более 300 силнейших пловцов из Китая, Монголии, России, Эстонии, Латвии и др. стран. Монгольский спортсмен Ш.Дагвадорж блестяще принял участие и выиграл три серебряных медали.

Также в категории группового соревнования его команда заняла второе место среди 60 команд.

Таким образам на Кубках мира пловец завоевал две золотых, шесть серебряных и одну бронзовую медаль и занял четвертое место в списке мирового рейтинга по зимнему плаванию.

В ноябре прошлого года он занял второе место в заплыве на дистанции 25 м. баттерфляем на Кубке мира по зимнему плаванию, который прошёл в российском городе Владивосток.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×