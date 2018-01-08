Монгольский пловец выиграл три серебряных медали на чемпионате по зимнему плаванию в Китае

CA-NEWS (MNG) - 7 января в китайском городе Тайэрчжуан провинции Шаньдун состоялся Международный чемпионат по зимнему плаванию, сообщает Монуаэм.

В нем приняли участие более 300 силнейших пловцов из Китая, Монголии, России, Эстонии, Латвии и др. стран. Монгольский спортсмен Ш.Дагвадорж блестяще принял участие и выиграл три серебряных медали.

Также в категории группового соревнования его команда заняла второе место среди 60 команд.

Таким образам на Кубках мира пловец завоевал две золотых, шесть серебряных и одну бронзовую медаль и занял четвертое место в списке мирового рейтинга по зимнему плаванию.

В ноябре прошлого года он занял второе место в заплыве на дистанции 25 м. баттерфляем на Кубке мира по зимнему плаванию, который прошёл в российском городе Владивосток.